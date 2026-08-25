Mayra Dias cobra ações para enfrentar estiagem, queimadas e calor nas escolas do Amazonas

A deputada estadual Mayra Dias (PSD) levou à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (25/08), um alerta sobre os impactos do calor, da estiagem, das queimadas e da baixa qualidade do ar no Estado, além de cobrar soluções para problemas de climatização em escolas estaduais da capital e do interior. A parlamentar defendeu planejamento e ações preventivas diante das previsões climáticas para os próximos meses.

Segundo Mayra, entre os dias 7 e 9 de agosto, Manaus registrou 117 ocorrências de incêndios em vegetação e áreas florestais, uma média de 39 casos por dia. Ela destacou que o enfrentamento às queimadas vem sendo cobrado desde 2023 e citou a Lei nº 7.331/2025, de sua autoria, que estabelece diretrizes para conscientização, prevenção, controle e combate aos incêndios e queimadas no Amazonas.





A deputada também apresentou o Requerimento nº 3.617/2026, solicitando o reforço das ações de monitoramento, prevenção e resposta às queimadas e à deterioração da qualidade do ar. Para Mayra, os efeitos da estiagem precisam ser tratados com antecedência, principalmente diante das previsões relacionadas ao fenômeno El Niño. “A gente precisa de fato saber se o Estado está preparado para isso, reforçar, principalmente, Corpo de Bombeiros, equipe para mandar ajuda humanitária. Enfim, um planejamento, um cronograma que a gente precisa ter do Governo do Estado”, afirmou.

Outro ponto abordado foi a situação dos aparelhos de ar-condicionado nas escolas estaduais. Mayra relatou ter recebido denúncias de pais, professores e estudantes sobre equipamentos quebrados, insuficientes ou que aguardam manutenção em pelo menos 34 unidades da capital e do interior, incluindo escolas de Manaus e de Manicoré.

A parlamentar questionou os investimentos já contratados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc). O Contrato nº 20/2024, no valor de R$ 7,78 milhões, prevê serviços de manutenção, instalação e substituição de aparelhos, enquanto o Contrato nº 174/2024, de R$ 10,65 milhões, prevê o fornecimento de 1.970 equipamentos. Juntos, os contratos representam mais de R$ 18,4 milhões destinados à climatização da rede estadual.

Diante disso, Mayra protocolou requerimento solicitando ao secretário de Educação, Jander de Lima Lasmar, informações sobre o número de escolas com problemas de climatização, a quantidade de aparelhos quebrados ou condenados, os equipamentos que aguardam manutenção ou substituição e o cronograma para solucionar as demandas. “A gente sabe que ar-condicionado aqui no nosso Estado não é luxo, e sim necessidade. É por isso que a gente faz aqui esse apelo ao Governo do Estado, trazendo esse assunto para a tribuna e cobrando soluções para esse problema que já acontece todos os anos”, destacou.

Para a deputada, as altas temperaturas dentro das salas de aula comprometem tanto o aprendizado dos estudantes quanto as condições de trabalho dos professores. Mayra defendeu transparência, planejamento e respostas concretas do poder público para enfrentar os efeitos da estiagem e garantir condições adequadas nas escolas estaduais. “A gente precisa dar resposta para as pessoas, para o ribeirinho e para aquelas pessoas que, de fato, enfrentam esses grandes problemas”, concluiu.