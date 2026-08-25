Senador Eduardo Braga defende a ‘força de uma bancada unida’ para proteger o Amazonas

No lançamento da candidatura de Saullo Viana a deputado federal, Braga afirmou que o estado precisa de representantes que trabalhem juntos em Brasília

Eduardo Braga (MDB), candidato ao Senado pelo Amazonas com o número 155, afirmou que o estado precisa eleger uma bancada unida para defender os empregos da Zona Franca, o asfaltamento da BR-319 e os investimentos que a população espera.





A declaração foi feita durante o lançamento da candidatura de Saullo Viana a deputado federal, em Manaus. Omar Aziz, Mayra Dias e o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, também participaram do evento.

Braga explicou que um senador não consegue vencer sozinho as grandes disputas em Brasília. Para garantir resultados, é preciso ter deputados federais comprometidos com o Amazonas e dispostos a trabalhar em conjunto.

“Ninguém ganha nada sozinho. Não adianta eu estar no Senado se não tiver um Saullo na Câmara dos Deputados para me ajudar a defender a Zona Franca, o asfaltamento da BR-319 e a trazer mais investimentos para Manaus”, afirmou.

O candidato lembrou que a Zona Franca sustenta milhares de empregos e faz a economia do Amazonas funcionar. Por isso, segundo Braga, o estado precisa ter representantes fortes na Câmara e no Senado sempre que esse modelo estiver ameaçado.

Novo porto vai aproximar capital e interior

Braga também falou do novo Porto da Manaus Moderna, uma obra de aproximadamente R$ 875 milhões que vai melhorar a vida de quem viaja de barco entre Manaus e os municípios do interior.

Além de oferecer mais segurança no embarque e no desembarque, o novo porto terá uma unidade de saúde para atender passageiros que chegarem doentes à capital.

Experiência reconhecida

“Vamos construir o novo Porto da Manaus Moderna. O passageiro que chegar doente será recebido, estabilizado e encaminhado ao hospital com dignidade. Vamos mudar para melhor a forma de ir e vir entre o interior e a capital”, disse Braga.

Saullo Viana destacou que Eduardo Braga tem experiência, respeito e força para defender o Amazonas em Brasília. Ele lembrou a atuação do senador pela Zona Franca, pela BR-319, pelo novo porto e na destinação de recursos para Manaus e o interior.

“Eduardo Braga é hoje um dos homens mais influentes do Brasil. Tem conhecimento, capacidade de diálogo e, principalmente, credibilidade”, declarou Saullo, ao pedir apoio à reeleição do senador.

Mateus Assayag também reconheceu o trabalho de Braga nos municípios amazonenses e afirmou que Parintins estará ao lado dele.

“O interior do estado é um antes e um depois de você. Pode contar comigo e com Parintins, porque Parintins vai dar uma votação histórica”, disse o prefeito.

Braga encerrou sua participação reforçando que, com deputados e senadores trabalhando juntos, o Amazonas terá mais força para proteger seus empregos, tirar a BR-319 do papel e garantir obras e recursos para a capital e o interior.