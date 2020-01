Meghan Markle vai fazer dublagem para a Disney

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, teria assinado um contrato com a Disney para gravar uma locução, em troca de doação para uma organização de caridade que protege elefantes. A afirmação é do The Times.

Segundo o jornal britânico, a colaboração de Meghan com a Disney beneficiará a ONG Elephants Without Borders.

O trabalho poderá ser o primeiro depois de Meghan e o príncipe Harry terem anunciado a intenção de se desvincular das obrigações como representantes da família real britânica e “trabalhar para serem financeiramente independentes”.

A decisão do casal causou desconforto no Palácio de Buckingham, residência oficial da rainha Elizabeth II, que disse que serão realizadas conversas com Meghan e Harry sobre o passo que eles decidiram dar.

Meghan e Harry planejam dividir o tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, presumivelmente no Canadá.

Fonte: Veja