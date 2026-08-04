Mercado de vinhos bate recorde no Brasil e abre oportunidades para o Amazonas

O mercado de vinhos no Brasil registrou um crescimento histórico em 2025, com 4,4 milhões de hectolitros consumidos, em que cada hectolitro equivale a 100 litros. O aumento de 41,9% em relação ao ano anterior colocou o país como o segundo maior mercado da América do Sul, na contramão da queda global de 2,7%, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Esse cenário abre oportunidades para regiões como o Amazonas, que ainda tem participação pequena no consumo nacional, mas já sinaliza potencial de expansão.

Com relação ao faturamento, o setor movimentou cerca de R$ 21,1 bilhões, com crescimento de 9% em relação a 2024, conforme a Ideal BI Consulting, empresa brasileira especializada em inteligência de mercado para vinhos e espumantes. Nesse contexto, os dados mostram que os vinhos super premium, que ocupam a categoria de maior destaque no mercado, foram os que mais cresceram. Em seguida vieram os vinhos premium, também com bom desempenho. Já os vinhos de entrada, ou seja, os mais acessíveis, tiveram retração de cerca de 3%.





Mesmo com o crescimento recente, o consumo per capita no país é de apenas 3 litros por adulto ao ano, contra mais de 50 litros em Portugal. A região Norte responde por 2,11% do consumo nacional, mostram indicadores da Nielsen e Ideal Consult. O Amazonas, segundo maior consumidor da região Norte, tem participação de apenas 0,75% no consumo nacional e potencial de crescimento estimado em 1,35%. A Feira Internacional de Vinhos na Amazônia (FIVA), que chega à sua sétima edição em Manaus, é um dos termômetros desse mercado. Ao todo, cerca de 5 mil pessoas já passaram pelo evento ao longo das seis edições anteriores, e a feira movimenta uma média de R$ 500 mil em negócios por ano.

O movimento de consumidores mais exigentes e dispostos a pagar mais por qualidade também é observado no público da FIVA, de acordo com uma das fundadoras do evento, Gizelly Rebelo. “O que mais chama a atenção a cada edição da feira é a evolução do perfil do visitante. No início, muitos viam a feira como uma aposta, já que Manaus não era associada ao consumo de vinhos, mas hoje o cenário é diferente. O público cresceu em número e em maturidade, chegando interessado em safra, uva e região de origem. Isso mostra que a FIVA cumpriu um papel além do comercial e ajudou a formar uma cultura do vinho na Amazônia.”

André Ramos, também idealizador da FIVA, explica que, enquanto o consumo mundial de vinho encolhe, o Brasil cresce e o Amazonas acompanha esse movimento. Em seis edições, a feira de vinhos gerou mais de 500 empregos temporários, reuniu 95 expositores entre vinícolas e importadoras, apresentou mais de 2,5 mil rótulos nacionais e internacionais, com público que vai do iniciante ao apreciador mais experiente, incluindo também profissionais do setor de alimentos e bebidas, como donos de bares, restaurantes e redes de supermercados.

“É interessante observar esse movimento de contramão. Enquanto o mundo inteiro reduziu o consumo de vinho, o Brasil cresceu e a Amazônia acompanhou esse ritmo. A FIVA é a prova concreta disso. Mais do que um espaço de degustação, nosso objetivo central é conectar negócios e colocar frente a frente os produtores e importadoras com os compradores do setor, como donos de bares, restaurantes, panificadoras e supermercados. Queremos mostrar que a Amazônia tem poder de compra, tem empreendedorismo e, acima de tudo, tem um lugar estratégico no mapa do vinho voltado para os negócios.”

André aponta que a feira vai além da comercialização e tem um papel importante na formação do mercado amazonense de vinhos. “A FIVA também é um espaço de conhecimento. O visitante tem a oportunidade de aprender sobre o trabalho por trás de cada garrafa, conhecer as histórias dos produtores e entender os processos que fazem diferença no resultado final. Essa troca de experiências é o que torna o evento tão especial e prepara o mercado local para consumir com mais consciência.”