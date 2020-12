Militares apreendem balsas carregadas com madeira no Pará

Quatro balsas carregadas com toras de madeira extraídas na Amazônia, no Pará, foram apreendidas e a carga recolhida após flagrante na foz do Rio Arapiuns, em Santarém (PA). De acordo com as Forças Armadas, que conduziram a operação que detectou o transporte ilegal das toras, os responsáveis pelo translado foram detidos e escoltados até o desembarque, na ponta da praia Maria José.

A procedência da carga e a legalidade da extração ainda serão avaliadas pelos órgãos ambientais. A tropa está na região para evitar o escoamento de carga ilegal.

Em Itaituba, sudoeste do Pará, os militares ocuparam uma madeireira com aproximadamente 42 mil m³ de madeiras apreendidas nesta semana.

A Marinha informou que as Forças Armadas não têm a prerrogativa de multar e que o Ibama é o responsável pela punição após o flagrante das balsas. O órgão fez a inspeção das embarcações e constatou irregularidades, como, por exemplo, documentação vencida.

