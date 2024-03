Ministério da Saúde inicia pesquisa para avaliar sequelas da Covid-19 no Amazonas

O Ministério da Saúde deu início à segunda fase da coleta de dados do ‘Epicovid 2.0: Inquérito nacional para avaliação da real dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil’, com foco na investigação das sequelas da doença. A pesquisa, que ocorrerá durante todo o mês de março, entrevistará 33.250 pessoas de 133 municípios brasileiros, incluindo Manaus, Tefé, Lábrea e Parintins, no Amazonas. O estudo visa financiar a criação de políticas públicas para o tratamento das condições pós-Covid, também conhecidas como Covid longa.





A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Ethel Maciel, ressaltou a importância da pesquisa para ampliar serviços como atendimento neurológico, fisioterapia e assistência em saúde mental, necessários para os pacientes com sequelas da Covid-19.

Coordenado pelo epidemiologista Pedro Hallal, a expectativa é que o período de coleta dos dados dure entre 15 e 20 dias. O estudo utilizará informações de 250 cidadãos de cada um dos municípios que participaram das quatro rodadas anteriores do trabalho científico, em 2020 e 2021.

Os entrevistadores serão identificados e as entrevistas serão realizadas pela empresa LGA Assessoria Empresarial, contratada pelo Ministério da Saúde. As prefeituras das 133 cidades envolvidas no estudo foram comunicadas e participaram de reuniões online para esclarecer dúvidas sobre o processo.

O Epicovid 2.0 é uma continuação do estudo iniciado em 2020 e visa entender o impacto da doença na vida das pessoas e das famílias brasileiras. Mais informações sobre o estudo estão disponíveis nos sites do Ministério da Saúde e da Universidade Federal de Pelotas.

Durante as primeiras fases do estudo, entre 2020 e 2021, concluiu-se que a quantidade de pessoas infectadas era três vezes maior do que os dados oficiais, com os 20% mais pobres tendo o dobro de risco de infecção em relação aos 20% dos brasileiros mais ricos.

Fonte: Ministério da Saúde