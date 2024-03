Jorge Teixeira recebe ação integrada da prefeitura em comemoração aos seus 35 anos

A prefeitura de Manaus está preparando uma celebração especial para o bairro Jorge Teixeira, localizado na zona Leste da cidade, que completa 35 anos de existência. Como parte das comemorações, a terceira edição do programa “Manaus Mais Cidadã” será realizada na região, trazendo uma série de serviços e atendimentos à população.





Nesta quinta-feira, 14/3, uma equipe do programa realizou uma visita técnica à Escola Municipal Dr. Paulo Pinto Nery, situada na rua Acari, na terceira etapa do Jorge Teixeira, para verificar as instalações e definir os detalhes da programação, que acontecerá no dia 23/3.

Moisés Gusmão, coordenador do programa, destacou a importância da iniciativa: “Estaremos realizando a terceira edição do ‘Manaus Mais Cidadã’ aqui no Jorge Teixeira, em homenagem ao aniversário do bairro. Nas duas edições anteriores, realizadas neste ano, alcançamos em torno de 50 mil atendimentos.”

Ele acrescentou que mais de 100 serviços serão disponibilizados à população durante o evento, que é realizado mensalmente. “Neste ano, temos algumas novidades, como atendimento médico com especialistas de diversas áreas, como urologia, ginecologia, ortopedia, odontologia e neurologia”, explicou Gusmão.

Entre os serviços mais procurados estão a inserção e atualização do Cadastro Único, consultas com clínico geral, atendimento odontológico, dispensação de medicamentos, cadastro para vagas de emprego, emissão de documentação básica, serviços de habilitação e veículos, orientação jurídica e serviços de embelezamento.

A comerciante Rosenete dos Santos, moradora da rua Acari, expressou sua gratidão pela iniciativa: “Vai ser algo realmente importante para todos nós. Tem muita gente aqui precisando muito desses serviços.”

O programa “Manaus Mais Cidadã” demonstra o compromisso da prefeitura em levar serviços essenciais à comunidade e promover o bem-estar dos moradores do bairro Jorge Teixeira.