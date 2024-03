David Almeida lança programa ‘Casa Manauara’ para melhorar moradias na capital

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, deram um importante passo para melhorar a qualidade de vida dos moradores da capital amazonense ao assinarem a ordem de serviço do programa ‘Casa Manauara’. A solenidade, que marcou o início oficial do projeto, ocorreu na noite desta quinta-feira, 14/3, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da cidade, um dos três contemplados na primeira fase do programa.





Durante o evento, o prefeito David Almeida enfatizou o compromisso da gestão em proporcionar dignidade às pessoas que sonham em ter a casa própria reformada. Ele destacou que o programa prevê investimentos nas reformas das moradias, com financiamento compartilhado entre a Prefeitura e os moradores contemplados.

“Com esse programa, vamos dar dignidade para mais de quatro mil famílias na cidade de Manaus”, afirmou o prefeito.

O ‘Casa Manauara’ tem como objetivo realizar melhorias em unidades habitacionais que se encontram em condição precária. O valor das reformas, por habitação, chegará a até R$ 27 mil, representando um dos maiores investimentos em dignidade de moradia na história da capital, conforme explicou o secretário Jesus Alves.

“Além da construção de novas unidades habitacionais, estamos focados em requalificar e reformar as unidades existentes, que é o intuito desse programa”, ressaltou o secretário.

Por meio do programa, cerca de quatro mil famílias de baixa renda serão contempladas com as reformas, gerando impactos positivos significativos em suas vidas. A dona de casa Madalena Silva, moradora do bairro Colônia Antônio Aleixo, expressou sua gratidão ao prefeito David Almeida por ser contemplada pelo programa.

“Estou muito feliz e ansiosa. Que esse programa continue e siga beneficiando mais pessoas”, destacou Madalena.

Além da Colônia Antônio Aleixo, o programa ‘Casa Manauara’ também abrangerá os bairros Puraquequara e Zumbi dos Palmares, onde também será implementado o programa ‘Manaus Legal’, de regularização fundiária, para selecionar os imóveis a serem reformados.