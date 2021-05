Motoqueiros executam jovem com tiro na cabeça na Compensa

MANAUS – Brendo Ferreira Bandeira, 27 anos, foi assassinado com com disparos de arma de fogo na região da cabeça no final da tarde de domingo, (9), na rua do Areal, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus. A vítima estava na via quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram contra a vítima que ainda chegou a ser socorrido para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, onde já deu entrada sem vida.

Moradores da área não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem sobre o caso. O crime tem características de acerto de contas do tráfico de drogas da área o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS). O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Texto: Correio da Amazônia