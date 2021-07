Motorista de App é assassinado pelo companheiro de sua ex-esposa

MANAUS – Hudson Oliveira da Silva, 33 anos, foi assassinado com duas facadas pelo corpo na noite de terça-feira, (13), no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. Hudson que era motorista de aplicativo, foi até a casa da ex-companheira onde iria conversar com sobre a sua filha.

Chegando no local, o mesmo acabou tendo um desentendimento com o atual esposa de sua ex-companheira, onde acabou sendo esfaqueado e levado para o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, onde veio a óbito. A polícia deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia