Motorista é multado por trafegar com caminhão acima das dimensões permitidas

O motorista de um caminhão-baú foi multado na tarde desta terça-feira, 14/7, por agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), por trafegar em um veículo com dimensão superior à permitida para a passagem subterrânea da avenida João Valério, em direção à avenida São Jorge, no complexo viário Ministro Roberto Campos, zona Centro-Sul de Manaus. O caminhão-baú bateu no limitador de altura implantado no acesso à passagem e mesmo assim tentou seguir viagem.

O condutor do caminhão foi autuado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determina que transitar com veículo ou carga com dimensões superiores ao estabelecido pela sinalização é infração grave, com multa no valor de R$ 195,23, e a inserção de 5 pontos na carteira de habilitação.

Durante a abordagem, a Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) foram acionados, para verificar as documentações do motorista e do veículo. A polícia ambiental também foi acionada, pois o caminhão transportava uma carga de madeira.

O complexo viário possui toda sinalização de trânsito necessária, inclusive informando que o veículo deve ter altura máxima de 4 metros para acessar a passagem subterrânea. Há também placas para alertar a presença de tubulação de gás natural no local. A empresa Cigás foi acionada para verificar se o acidente causou avarias na canalização.