quinta-feira, 20 de agosto de 2026
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MP cobra contenção de incêndio no lixão de Iranduba e apura responsabilidades por danos

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Redação 5
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Foto: Divulgação/MPAM

O incêndio de grandes proporções no lixão a céu aberto de Iranduba, iniciado em 13 de agosto, levou o Ministério Público do Amazonas (MPAM) a instaurar a Notícia de Fato nº 01.2026.00006853-4 para apurar as causas e os impactos à saúde da população e ao meio ambiente.

O MPAM solicitou informações ao Corpo de Bombeiros, Ipaam, Defesas Civis, Secretarias Municipais e à Prefeitura, além de cobrar medidas emergenciais, como uso de máquinas e carros-pipa, isolamento da área, proteção das comunidades e assistência às pessoas afetadas pela fumaça e aos catadores.


Em vistoria realizada em 19 de agosto, o MPAM constatou que o incêndio estava controlado, mas ainda havia pequenos focos e grande quantidade de fumaça. Bombeiros e servidores municipais atuavam no combate.

A situação é acompanhada pelo MPAM desde 2021. Em ação civil pública, a Justiça determinou que o município apresente cronograma para construção de aterro sanitário próprio e adequado. O processo ainda está em fase recursal, e o Ministério Público continua acompanhando as medidas judiciais.

*Com informação do MPAM

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