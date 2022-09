Mulher resgata bilhete de loteria do lixo e ganha prêmio de R$ 5 milhões

Uma moradora do Missouri, nos Estados Unidos, contou como quase perdeu um prêmio de R$ 5,25 milhões (US$ 1 milhão, na cotação atual) ao jogar o bilhete milionário em uma pilha de lixo, junto com outros de semanas anteriores.

A mulher, que preferiu não ser identificada nem ter uma foto divulgada, comprou a raspadinha da loteria $ 50 Millionaire Blowout em uma loja de conveniência, no início de setembro, e não percebeu que tinha vencido quando o raspou.

Após a decepção, a moradora jogou o bilhete em uma pilha de outras raspadinhas, em uma lixeira no carro dela.

Mas, por sorte, ela decidiu verificá-los novamente no scanner de um posto de gasolina, antes de jogar tudo fora de vez. E aí descobriu que ganhara uma bolada!

“Parei no posto de gasolina para verificar meu bilhete, só para ter certeza de que não estava jogando fora nenhum vencedor”, disse ela em entrevista ao site da Loteria de Missouri.

“Eu não podia acreditar que isso era real. Achei que talvez [o scanner] estivesse errado, mas continuava dizendo que eu era uma vencedora. Ganhei US$ 1 milhão!”, completou ela.

Fonte: R7