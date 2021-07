Mutirão de vacina encerra com mais de 3 mil pessoas vacinadas em Rio Preto

A sexta edição do mutirão “Vacina Amazonas”, realizado neste sábado (03/07), em Rio Preto da Eva, encerrou com mais de 3,1 mil doses aplicadas em pessoas com mais de 20 anos. A intensificação da vacinação contra a Covid-19 no município iniciou com objetivo de imunizar 3 mil pessoas com idade superior a 25 anos, e o governador Wilson Lima ampliou a faixa etária ao longo do dia.

A vacinação foi realizada entre 8h e 17h, em três pontos estratégicos do município. O mutirão contou com reforço de quase 300 servidores de secretarias do Governo do Estado, atuando em conjunto com a Prefeitura de Rio Preto da Eva. A união de esforços levou o município a avançar na campanha de vacinação.

O secretário de estado de saúde, Anoar Samad, enfatizou essa união de forças.

“Foi um apoio muito grande de muitas secretarias do estado, o município entrando também com uma força muito grande. Volto a dizer, a única maneira de você proteger a si mesmo e a quem você ama, é através da vacinação. Então não percam outras oportunidades de se vacinar”, enfatizou o secretário.

O prefeito Anderson de Souza também destacou a importância da integração entre as esferas, para o avanço da campanha.

“O Rio Preto da Eva é um município turístico e que abastece feiras da capital, portanto o município precisava dessa ação conjunta. O Governo Federal, que manda vacina; Governo do Estado, que deu todo apoio; e a prefeitura, todos juntos, tornaram possível realizar esse mutirão”, destacou o prefeito.

Mutirões – Este foi o sexto mutirão da campanha “Vacina Amazonas” realizado no estado, sendo o quarto feito em um município do interior desde junho deste ano. Além de Rio Preto da Eva, foram feitos mutirões em Manaus, Novo Airão, Manacapuru e Parintins.