Neymar anuncia fim de ciclo na Seleção e diz: “Minha história já foi”

Neymar pode ter encerrado sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira. Aos 34 anos, o atacante afirmou que não pretende voltar a defender o Brasil e declarou que seu ciclo com a equipe nacional chegou ao fim.

A declaração foi dada após a classificação do Santos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em entrevista na zona mista da Vila Belmiro, Neymar afirmou que a derrota para a Noruega, que terminou com a eliminação brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, marcou sua despedida da Seleção.





“Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais”, afirmou o jogador.

Caso confirme a aposentadoria da Seleção, Neymar encerrará sua passagem pelo time principal com 130 partidas, 80 gols e 58 assistências. O atacante conquistou a Copa das Confederações de 2013 e também foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos do Rio, em 2016.

A possível despedida acontece justamente no início de um novo ciclo da Seleção, que agora começa a preparação para a Copa do Mundo de 2030.

No Santos, Neymar tem contrato até o fim de 2026. O futuro do jogador após o vínculo ainda não está definido, e a permanência no clube paulista ou uma possível transferência para outra equipe seguem em aberto.

Fonte: ge