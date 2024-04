Náutico Sangue de Boi enfrenta AAD Buriti de Boa Vista na Arena Amadeu Teixeira, sábado (20)

No próximo sábado, (20), o represente do Amazonas na Copa do Brasil de Futsal, Náutico Sangue de Boi, irá receber o jogo da volta na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na Av. Constantino Nery. S/N – Flores Manaus, a partir das 19h.





Náutico no jogo da Ida, ganhou na casa do adversário AAD BURITI de 3×2. Agora no jogo da volta, Sangue de Boi irá receber a equipe para mais um grande confronto nacional.

A Copa do Brasil de Futsal Masculino chega na 8ª edição em 2024 e é considerada a competição mais democrática do futsal brasileiro, por ser regionalizada. A partir das semifinais, o cruzamento será invertido. A formação dos grupos é feita pela CBFS entre as equipes de regiões mais próximas e privilegiando a logística que é feita pelos próprios clubes.

A edição deste ano conta com a participação de 30 equipes, por isso o Magnus (SP) e o Praia Clube (MG) avançaram direto para a segunda fase. A equipe paulista, campeã da Copa do Brasil e o time mineiro, campeão da Taça Brasil.

O chaveamento do torneio é feito de forma regional pelo departamento técnico da CBFS. A partir das semifinais, o cruzamento será invertido, segundo Suria Attianesi, gerente do setor. “A formação dos grupos é feita pela CBFS entre as equipes de regiões mais próximas e privilegiando a logística que é feita pelos próprios clubes”, explica.

Os dois finalistas se classificam direto para a Supercopa de Futsal, competição classificatória para a Libertadores.

1ª FASE – Ida (01 a 09/04) – Volta (16 a 23/04)

2ª FASE – Ida (03 a 13/05) – Volta (21 a 28/05)

3ª FASE – Ida (07 a 17/06) – Volta (24/06 a 01/07)

4ª FASE – Ida (11 a 21/07) – Volta (27/07 a 04/08)

5ª FASE – Ida (10/08) – Volta (17/08)