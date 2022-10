Netflix cancela série de Bruna Marquezine após 1ª temporada

A Netflix cancelou “Maldivas”, produção nacional com Bruna Marquezine e Manu Gavassi, nesta terça-feira (25). Quem informou o público foi a coluna de Patrícia Kogut, do Globo. A série estreou em 15 de junho no streaming, com 7 episódios, e conta a história de amigas ricas em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, que são surpreendidas com um assassinato.

Segundo a jornalista, todos os integrantes do elenco já foram avisados que não haverá mais temporadas e já liberaram a sua agenda. Além de Bruna e Manu, Sheron Menezzes, Carol Castro, Vanessa Gerbelli, Enzo Romani, Klebber Toledo, Guilherme Winter e Samuel Melo também fizeram “Maldivas”.

Bruna Marquezine comenta crise em “Maldivas”

A série pode ter sido cancela, mas sem dúvidas, foi essencial para Bruna Marquezine. A atriz já contou, em diversas entrevistas, que atingiu o ápice da síndrome do impostor durante as gravações de “Maldivas”. Após testes para papéis internacionais, ela recuperou a sua confiança e conseguiu retornar ao set, após a pausa pela pandemia, mais segura.

A artista conta que, na época, teve medo do lançamento da série e acreditava que todos perceberiam “que ela não é uma boa atriz e seu único papel foi Salete”, afirmou Marquezine em conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no podcast Quem Pode Pod.

