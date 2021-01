Nordeste é a região mais procurada pelos viajantes para o verão

Pesquisa revela que, atendendo aos cuidados essenciais, muitas pessoas procuram praias e ambientes tranquilos para recarregar as energias

Amplamente ao redor do mundo, o turismo tem sido um dos segmentos mais afetados pela pandemia de Covid-19. Contudo, muitos municípios brasileiros começam a vislumbrar uma retomada, atendendo a todos os cuidados essenciais exigidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e evitando a aglomeração de turistas. Esse é o caso da região Nordeste.

De acordo com a Pesquisa de Sondagem Empresarial, realizada pelo Ministério do Turismo com agências e organizações de viagens, o Nordeste brasileiro se destaca entre os destinos mais procurados do verão, na temporada iniciada em 21 de dezembro de 2020 e que se estenderá até 20 de março de 2021.

Dos dez destinos mais buscados, seis estão na região Nordeste, com destaque para Natal, capital do Rio Grande do Norte, na primeira posição. Na sequência aparecem: Fortaleza, no Ceará (3º); Maceió, em Alagoas (5º); Ipojuca, em Pernambuco (7º); Porto Seguro (9º) e Salvador (10º), ambos no estado da Bahia.

De acordo com Gilson Machado, ministro do Turismo, este é um período de retomada e cuidados. “Estamos vivendo o momento de retomada do turismo, e, seguindo as tendências mundiais, ele se dará principalmente por meio dos destinos de natureza. No Ministério do Turismo temos trabalhado incansavelmente para garantir que o retorno aconteça de maneira segura para turistas e trabalhadores, por meio do Selo Turismo Responsável”, destaca.

Segurança em primeiro lugar

Uma das grandes tendências para o turismo nacional em 2021 é a segurança não apenas dos turistas, mas também dos profissionais do turismo. Portanto, ao planejar sua viagem, considere continuar tomando todas as medidas necessárias para inibição do contágio do vírus Sars-Cov-2.

O uso de máscara é indispensável em qualquer ambiente público e/ou fechado, e o uso de álcool em gel é fortemente incentivado em rodoviárias, aeroportos e outros locais. Para ter ainda mais tranquilidade, é recomendado contratar um seguro para viajar e priorizar o uso de canais digitais para fazer a compra de passagens e a reserva de hospedagens, de forma a evitar aglomerações em filas.