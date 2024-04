Núcleo de Repressão a Roubos é instalado no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) anunciou, nesta terça-feira (23/04), a instalação do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus. O anúncio foi feito pelo secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, durante apresentação do índice de redução dos crimes de roubos ao transporte público na capital, que durante o primeiro trimestre deste ano caíram 21%.





O Núcleo vai funcionar nas dependências da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na rua J, no bairro Alvorada 3, na zona centro-oeste de Manaus. O Centro será coordenado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), e terá como responsável, o delegado Charles Araújo.

De acordo com o secretário da SSP-AM, a instalação do Núcleo é mais uma entrega das Forças de Segurança. Ele explicou como foram as tratativas para a criação do Centro, que tem como finalidade proporcionar mais tranquilidade para quem utiliza do transporte coletivo.

“Estamos muito atentos e estamos trabalhando muito na busca de melhorar a qualidade de vida da população de Manaus. Para chegarmos à instalação desse Núcleo, nós tivemos várias rodadas de diálogos tanto com o Sinetram, quanto com as indústrias do Polo Industrial de Manaus, para compreender no que deveríamos avançar no Estado do Amazonas para levar mais qualidade de vida aos trabalhadores”, destacou o secretário.

Como vai funcionar

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, agradeceu ao secretário pelo apoio que viabilizou a efetivação da determinação do governador Wilson Lima, que solicitou atenção redobrada aos casos de roubo em coletivos de transporte e rotas em Manaus. Fraga explicou como o Centro vai funcionar.

“Esse Núcleo vai permitir que a gente consiga identificar e colher elementos informativos de forma mais robusta para que os inquéritos policiais sejam carregados com elementos que deixem esses criminosos mais tempo na cadeia. Isso significa que entregaremos ao Poder Judiciário um trabalho mais elaborado e direcionado à especificidade desse Núcleo, atendendo, assim, ao anseio da população”, enfatizou Bruno Fraga.

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), ressaltou que o combate da Polícia Civil a esse tipo de roubo sempre existiu, mas era realizado de forma descentralizada por todas as delegacias distritais. Agora, toda essa informação está sendo concentrada em uma única delegacia: a DERFD.

“O delegado Charles, junto com sua equipe, vai realizar uma investigação de forma mais detalhada e profunda para identificar as quadrilhas e solicitar as prisões dos envolvidos. Tenho certeza de que será realizado um excelente trabalho, que ajudará na diminuição desses números drasticamente. Daqui a alguns meses, daremos essa resposta à sociedade”, afirmou Albino.

Conforme o delegado Charles Araújo, o novo desafio será encarado com grande entusiasmo, pois todo o aparato do Sistema de Segurança foi colocado à disposição do novo Núcleo para proporcionar respostas mais céleres e robustas aos inquéritos.

“Nosso objetivo é retirar de circulação as quadrilhas que cometem esse tipo de crime em nossa cidade. O Núcleo é fruto da preocupação do Sistema de Segurança em oferecer à nossa população a melhor segurança possível. É uma batalha, um desafio que enfrentaremos com determinação, e com certeza faremos um bom trabalho para retirar esses indivíduos de circulação e permitir que nossa população possa trabalhar e se deslocar com tranquilidade”, destacou o delegado.

Reduções

As ações integradas realizadas pelas Forças de Segurança resultaram na redução de 21% dos crimes de roubo em Manaus, durante o primeiro trimestre deste ano. De acordo com o subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Thiago Balbi, as ações de policiamento ostensivo e preventivo foram fortalecidas, em todos os períodos do dia contanto com o auxílio do policiamento da área e o especializado, tendo como foco a operação Catraca e Rota Segura.

“A Polícia Militar vai continuar com as operações preventivas, vai continuar atuando repressivamente, quando necessário e agora com o trabalho que será implementado pela Polícia Civil, no Núcleo de Repressão a esse tipo de crime, a gente tem certeza que a gente vai ter um resultado bem mais duradouro e favorável”, afirmou o subcomandante-geral.