Carta de Anne Moura se ‘vitimizando’ só conseguiu levantar desconfiança de mulheres do PT em Manaus

Carta da pré-candidata petista á prefeitura de Manaus, Anne Moura, se vitimizando por decisões inexistentes na direção municipal do partido, só conseguiu levantar a suspeita de que ela tenha outras razões para se aventurar em uma “carta aberta” com acusações e sofrências inapropriadas para o momento político do Partido dos Trabalhadores no Estado.





Mulheres do partido acreditam que o “papel de vítima mal desenhado”, talvez seja uma tentativa de querer tumultuar o processo de escolha de candidatos para estas eleições municipais de 2024.

Para a secretária de Mobilização do Diretório Municipal do PT Manaus, Dulce Senna, Anne está tentando jogar a opinião pública contra o seu próprio partido, por razões desconhecidas das mulheres integrantes do coletivo feminino do PT em Manaus.

Dulce afirma, que ninguém sequer cogitou em tirar Anne da pré-candidatura, até porque, esta é uma decisão a ser votada na próxima reunião do diretório e, terá de ser aprovada por 2/3 da executiva partidária.

Caso não aja quórum ou consenso nesta reunião, explica Dulce, a decisão vai a plenária para que toda a militância participe do processo de escolha do pré-candidato do partido nesta eleição de 2024.

Estão, neste formato, a lista de pré-candidatos continua com o ex-deputado federal Marcelo Ramos, que foi indicado pelo presidente Lula e a presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffman, e mais dois, a secretária de Mulheres, Anne Moura e o deputado estadual Sinésio Campos.

Absurdo de Anne

“Então não existe um pré-candidato escolhido e ninguém foi excluído e, muito menos, imprimiu violência política de gênero, até porque, Anne não é a única mulher dentro do Partido. Além dela, existe o coletivo de mulheres, que está achando um absurdo a atitude ante desagregadora que ela está praticando”, destaca a secretária de Mobilização do PT em Manaus.

Estranhando a concorrência

Anne Moura pode estar estranhando ter que disputar o direito de candidatura majoritária em uma plenária da Executiva Municipal, quando na sua vice-candidatura ao governo do Estado, na chapa do senador Eduardo Braga, em 2022, “ela já veio pronta”, da direção nacional.

Ou seja, quando o Diretório Estadual, presidido pelo deputado Sinésio Campos, deu por se, Anne já estava com o carimbo no passaporte, atropelando todos da executiva estadual do partido.

“O problema é que ela (Anne Moura) está estranhando a concorrência, de ter que submeter o seu nome à aprovação de todos os membros da direção do Partido, em Manaus, aí está tendo este desvio de comportamento antipetista”, finaliza Dulce Senna.

Veja ‘Carta vítimizada’ de Anne Moura