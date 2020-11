Número de casos de condutores alcoolizados diminui no 2º turno em Manaus

As ações do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) no segundo turno das eleições municipais resultaram na atuação de 12 condutores por condução de veículo sob o efeito de bebida alcoólica em Manaus. Em comparação com o primeiro turno, houve uma redução de 60%.

Os agentes de trânsito do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) estão desde a sexta-feira (27/11) realizando blitze para tentar coibir motoristas alcoolizados circulando pelas ruas da capital.

Na madrugada de sábado (28/11), quando já vigorava a Lei Seca Eleitoral, os agentes do Neot se depararam com uma motorista alcoolizada, dirigindo na contramão na rotatória do conjunto Eldorado, na zona centro-sul. Imediatamente a mulher foi abordada e, ao ser feito o teste do bafômetro, foi constatado a alcoolemia.

Já na manhã do domingo (29/11) um outro motorista também foi autuado por dirigir após beber. Ele se envolveu em um acidente de trânsito na avenida das Torres. O veículo, que estava com os quatro pneus “carecas”, deslizou na pista durante a forte chuva e acabou invadindo o canteiro central. O carro acabou removido pelo estado de conservação dos pneus.

“Mesmo com esses casos pontuais, há de se considerar que o número de ocorrências envolvendo condutores alcoolizados foi muito menor neste segundo turno em relação ao primeiro. Se levarmos em consideração, também, os casos de recusa à realização do teste do bafômetro, tivemos 14 casos entre a noite de sexta-feira e este domingo, contra 28 casos no primeiro turno das eleições”, assinalou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

O diretor-presidente atribui a redução à conscientização dos condutores e ao trabalho preventivo das forças de segurança. “Com a Central Integrada de Fiscalização, da Secretaria de Segurança Pública, [as forças de segurança] têm feito um trabalho preventivo fechando festas e aglomerações nesse período e, notadamente, isso reflete na redução das ocorrências de alcoolemia nas ruas de Manaus”, ressaltou.

Ponte – Durante todo o domingo de eleição o Detran-AM vem mantendo mais de 30 agentes do Neot e outros 30 do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran) conveniados ao Órgão para atuar em caso de necessidade.

“Espalhamos pelas seis zonas da cidade nosso aparato de remoção, com nossas plataformas e nosso veículo de alta tonelagem, além de agentes a pronto emprego, para podermos chegar, o mais rápido possível, aos locais onde houver demanda”, explicou Rodrigo de Sá Barbosa.

Foi dessa forma que, rapidamente, um veículo que pegou fogo sobre a Ponte Jornalista Phellipe Daou (Ponte Rio Negro) na manhã deste domingo, pôde ser removido do local para que o trânsito pudesse voltar à normalidade.