Para Marcelo Ramos, Bolsonaro está desesperado

Em live, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Zona Franca de Manaus (ZFM). Na avaliação do deputado federal e vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL), Bolsonaro está desesperado.

“Ele está apavorado com o que pode ser o resultado dessa investigação. E segundo que ele não tem compromisso com os interesses maiores do povo do Amazonas”, afirmou Ramos, que se refere ao andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, que investiga as ações do governo federal no combate ao coronavírus.

Na live, Bolsonaro questiona como Manaus ficaria sem a Zona Franca. “O presidente precisa parar de destilar ódio e começar a comprar vacina, porque é isso que o povo brasileiro espera dele”, opinou.