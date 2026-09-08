Paraná do Espírito Santo do Meio e Residencial Parintins recebem Ação Eu Amo Parintins

Prefeitura de Parintins realiza, nesta sexta-feira (11) e sábado (12), mais duas edições da Ação Cidadã Eu Amo Parintins. Na sexta-feira, a estrutura chega ao Paraná do Espírito Santo do Meio, com atendimento organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da UBS Fluvial Lígia Loyola e da Equipe Ribeirinha. No sábado, a ação será realizada no Residencial Parintins, atendendo também moradores da Vila Cristina e do Macurani. A programação faz parte das ações da gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves.

No Paraná do Espírito Santo do Meio, a população terá acesso a urologista, endocrinologista, dermatologista, geriatra, pediatra e clínicos gerais, além de ultrassonografia e eletrocardiograma. A estrutura inclui ainda enfermagem, odontologia, serviço social, nutrição, fonoaudiologia, vacinação, tipagem sanguínea e PSA em parceria com o Laboratório Pena Ribeiro, testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis pelo CTA e inserção do contraceptivo Implanon NXT.





A equipe mobilizada contará ainda com profissionais de diferentes áreas e estruturas de farmácia, laboratório, vacinação e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Nos dias 11 e 12, a programação contará também com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, oferecendo serviços de cidadania. No sábado, a estrutura será direcionada aos moradores do Residencial Parintins e das áreas da Vila Cristina e Macurani.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, destacou a continuidade das ações na cidade e na zona rural. Segundo ele, a programação no Paraná do Espírito Santo do Meio e no Residencial Parintins dá sequência ao projeto de levar equipes e serviços diretamente às comunidades. Clerton afirmou que a proposta da gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves é manter o calendário de ações e ampliar o acesso da população aos atendimentos de saúde em diferentes regiões do município.

Em 2026, a Ação Cidadã Eu Amo Parintins já beneficiou mais de 20 mil pessoas, segundo dados da Prefeitura, com edições realizadas em bairros e comunidades do interior.