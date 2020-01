Parte do flutuante Abaré afunda no Rio Negro

Parte do flutuante abaré afundou na tarde desta sexta-feira (11), a parte mais afetada foi a com cabanas que é oferecida aos clientes. A situação assustou os frequentadores que se manifestaram por meio das redes sociais.

Segundo o dono do local, Diogo Vasconcelos, ninguém se machucou e que estão apurando as causas. “Tivemos um incidente em um dos flutuantes. Depois de um banzeiro começou a entrar água e rapidamente começamos a tirar as pessoas e depois os objetos de cima. Conseguimos tirar tudo, seguimos os procedimentos”.

Sobre o incidente, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) não recebeu nenhum chamado dessa natureza até o presente momento. A Capitania dos Portos esteve no local, mas ainda não há informações se alguma investigação será feita pelo órgão.

