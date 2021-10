Patrícia Lopes não cumpriu promessa e comunidade segue sem ônibus

Mesmo após prometer que o ônibus voltaria a circular, a prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, deixou a comunidade Cristo Rei de lado. Isso porque os moradores continuam sem transporte e estão sendo prejudicados porque não conseguem trabalhar e estudar.

“Queremos o nosso ônibus de volta. Quem mora no quilômetro 28, na comunidade Cristo Rei está sendo muito prejudicado. Tem transporte no local, mas a passagem está cara demais”, disse um comunitário.

Os moradores dizem, ainda, que as autoridades do município tiraram o ônibus do motorista Dioney. O veículo era utilizado por boa parte da comunidade, que não tem condições financeiras para pagar até mais de R$ 20 diariamente de passagem.

“Temos que pagar R$ 8 todo dia pra irmos trabalhar. Isso é um absurdo, o preço é abusivo. Uma passagem que custa R$ 5 foi para R$ 10, reduziram para R$ 8, mas mesmo assim ainda é caro para todas as famílias”, disse o morador que pede providências e sugere mudança no comando da prefeitura.