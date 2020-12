O prefeito eleito de Manaus, David Almeida, escolheu o nome do ex-deputado federal Pauderney Avelino para assumir a Secretaria Municipal de Educação (Semed). A confirmação foi anunciada na noite dessa terça-feira (29).

Pauderney atuou na campanha de David Almeida e Marcos Rotta para a Prefeitura de Manaus. Ele estava em São Paulo à frente do escritório de representação do Governo do Amazonas.

Pauderey já foi titular da pasta em 2013, durante a gestão de Arthur Neto.