Pedala Ambiental Indígena acontece neste sábado, na Estrada do Tarumã

Neste sábado (20/04), o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), realiza o Pedala Ambiental Indígena. Com percurso de 10km, a ação marca as comemorações do mês dos Povos Indígenas, com concentração às 7h e saída às 8h, na Estrada do Tarumã, 8554, no bairro Tarumã até a comunidade Parque das Tribos II.





“O Pedala Ambiental Indígena destaca o papel histórico e contemporâneo da bicicleta na vida dos povos indígenas, promovendo a conscientização ambiental e incentivando a prática de atividades físicas”, afirma o diretor-presidente da Fepiam, Nilton Makaxi.

Esta iniciativa pioneira conta com a participação de diversos grupos e movimentos ciclísticos, além do apoio de instituições e secretarias do estado. A ação tem como objetivo principal unir a preservação ambiental à valorização da cultura indígena por meio do uso da bicicleta.

São 100 bicicletas disponíveis destinadas exclusivamente ao público indígena. Já o público não-indígena interessado em participar, pode marcar presença com bicicleta própria.

Ação Social Indígena

Ao chegarem à comunidade indígena Parque das Tribos II, os participantes realizarão o plantio de mudas em um ato simbólico de preservação ambiental. Além disso, será promovida uma grande ação social e de cidadania, com atendimento específico para os povos originários.

Durante o evento, serão oferecidos serviços como exposição e venda de artesanato indígena, cadastro para emissão de carteira de artesãos, atendimento e orientação para cadastro no Sine e seguro-desemprego, corte de cabelo, massagem, embelezamento, esmaltação, medição da pressão arterial, exames de glicemia, índice de massa corporal, odontologia, oftalmologia e atendimento médico em geral.

“Por meio desta iniciativa, o evento não apenas celebra a cultura indígena, mas também fortalece os laços com as comunidades indígenas, promove a conscientização ambiental e incentiva a prática de atividades físicas para uma vida mais saudável e sustentável”, disse o diretor-técnico Joabe Leonam.

Mais informações poderão ser adquiridas por meio do WhatsApp (92) 99166-5857