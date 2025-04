Perseguição termina com um assaltante preso e uma mulher ferida no Parque das Nações

Uma perseguição policial terminou com um assaltante preso e uma mulher ferida na tarde desta quarta-feira, (30), na rua Formosa, bairro Parque das Nações, zona Norte de Manaus.





De acordo com informações repassadas pela PM, um elemento que estaria no Sandero roubado, fugia da Polícia Civil, (PC), pelas ruas do bairro onde em um cruzamento acabou sendo atingido.

O acusado ficou gravemente ferido e teve que ser socorrido pelo SAMU, para uma unidade de saúde. A mulher ferida estava em outro carro que no momento se envolveu no acidente. O homem preso faz parte de um bando conhecido como, “Bonde do Sandero”.

Por Correio da Amazônia