Pesquisa analisa amostras de vírus e bactérias cancerígenas em glândulas de tireoide

Entender quais vírus e bactérias cancerígenas predominam em pacientes oncológicos de tireoide no Amazonas foram a base de uma pesquisa científica apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), desenvolvida por pesquisadores da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).





A pesquisa intitulada “Estudo da prevalência de vírus oncogênicos em neoplasias de glândula tireoide no estado do Amazonas” recebeu fomento no âmbito do Programa Amazônidas – Mulheres e Meninas na Ciência, edital 001/2021, da Fapeam, e foi coordenada pela doutora em Ciências da Saúde, Lia Mizobe Ono.

Para identificar quais os agentes virais que podem causar câncer de tireoide foram coletados amostras de tecido tireoidiano neoplásico dos pacientes que foram submetidos a tireoidectomia na FCecon. Após a coleta do DNA, foram realizadas análises laboratoriais em biologia molecular para identificar os vírus reconhecidamente oncogênicos e que estão sendo alvo de pesquisas no mundo com as doenças da tireoide: o vírus Epstein Barr Vírus (EBV) e Parvovírus (B19).

A coordenadora do estudo destacou que a pesquisa possibilitou o conhecimento da existência de outros vírus e bactérias oncogênicas estarem associadas aos tumores de tireoide na região.

“Não conseguimos demonstrar associação positiva das neoplasias tireoidianas com o EBV e o B19 no Amazonas, porém identificamos outros vírus e bactérias oncogênicas que podem ser o ponto de partida para pesquisas futuras sobre fatores de risco dos tumores tireoidianos”, comentou.

O estudo desenvolvido no Amazonas e a comunidade científica mundial em buscam uma causa que indique o crescimento da prevalência do câncer de tireoide no mundo. A hipótese dos vírus oncogênicos continua em estudo, caso seja confirmada em pesquisas futuras, poderá servir de base para prevenções, assim como aconteceu com o papiloma virus humano e o câncer de colo de útero.

Análise e dados

A análise do perfil socioeconômico e comportamental dos pacientes, revelou que das 163 pessoas que participaram da pesquisa, 148 eram mulheres e 18 homens. A maioria dos pacientes eram saudáveis, se consideravam pardos e moram na capital amazonense. A pesquisa coletou 28 amostras de câncer de tireoide que foram analisadas no laboratório de biologia molecular da FCecon.

Para identificação de vírus, os pesquisadores utilizaram reagentes e materiais para identificação. Já o viroma e bacterioma das amostras negativas de EBV e B19 foram realizados em laboratório privado, em São Paulo.

Ao todo, foram encontrados 14 carcinomas papilíferos, 6 carcinomas foliculares, 3 carcinomas anaplásicos, um carcinoma medular e 4 adenomas foliculares. Das 163 espécies tireoideanos com neoplasia, 24 tiveram DNA confirmado para EBV e 44 confirmados para B19. A quantidade de amostras de cada tipo histológico foi analisada e aprovada por profissional estatístico para que os resultados fossem válidos.

Fomento à pesquisa

A doutora Liz Mozobe também destacou que sem o apoio da Fapeam a pesquisa não conseguiria ter respostas sobre o câncer de tireoide no Amazonas.

“A Fapeam foi essencial para a realização da pesquisa, pois sem o financiamento não conseguiríamos obter as respostas que esperávamos. Identificar novos possíveis fatores de risco é a principal chave para a luta contra o câncer de tireoide”, explicou Lia Mizobe.

Programa Amazônidas

Lançado em 2021, o Programa Amazônidas– Mulheres e Meninas na Ciência tem o objetivo de estimular o aumento da representatividade feminina no cenário de Ciência, Tecnologia e Inovação local, por meio da concessão de auxilio-pesquisa para despesas de capital, custeio e bolsas.

Com investimento de R$ 25.692.942,25, o Movimento Mulheres e Meninas na Ciência de 2021 a 2025, já lançou 12 editais públicos e inéditos exclusivos para cientistas mulheres, que atuam em instituições de ensino e pesquisa na capital e no interior do Amazonas. O Programa Amazônidas integra o movimento Mulheres e Meninas na Ciência da Fapeam.