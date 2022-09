Pesquisa Ipec acalma a população do Brasil: Lula deve vencer no 1º Turno

A pesquisa Ipec, contratada pela Globo e divulgada nesta segunda-feira (12), mostrou o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança, com 46% dos votos.

O Jair Bolsonaro (PL) ficou na segunda posição, com 31%. Nos votos válidos, Lula teve 51% (eram 50% na pesquisa anterior (5/9) podendo ganhar as eleições no 1º Turno dando a oportunidade de o Brasil voltar à normalidade constitucional.

De acordo com os números, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) teve 7%, na terceira colocação. Simone Tebet (MDB) conseguiu 4%. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) continuaram com 1%.

Vera (PSTU), Léo Péricles (UP), Constituinte Eymael (DC), Padre Kelmon (PTB),

e Sofia Manzano (PCB) foram citados, mas não chegam a 1% cada um.

Na pesquisa anterior, de 5/9, Lula tinha 44% das intenções de voto. Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 31%. Ciro conseguiu 8%, na terceira posição. Simone Tebet teve 4%, em quarto lugar. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’Ávila (Novo), com 1% cada.

Na pesquisa divulgada nesta segunda foram entrevistados 2.512 eleitores entre os dias 6 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022.

