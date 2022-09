Violência vai ser combatida com a chamada de concursados da PM, garante Ricardo Nicolau

Dados estatísticos colocam o Amazonas como o único estado do país a registrar um aumento de 52% no índice de mortes violentas em 2021 em relação ao ano anterior.

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós o Povo’ (Solidariedade/ PSB), Ricardo Nicolau, disse que vai chamar todos os aprovados no concurso da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e investir em tecnologia para combater a violência que só aumenta no Amazonas.

A proposta foi apresentada durante propaganda eleitoral gratuita e entrevistas a duas emissoras de TV e rádio nesta segunda-feira, 12.

Dados estatísticos colocam o Amazonas como o único estado do país a registrar um aumento de 52% no índice de mortes violentas em 2021 em relação ao ano anterior. Para Ricardo Nicolau, o atual governo perdeu o controle da gestão das forças da segurança pública.

“Fazem segurança pública como se fazia há 40 ambos. A violência explode em todo o estado. Vamos agir rápido. Minha proposta para segurança é investir em inteligência, tecnologia, mais viaturas e mais policiais nas ruas. Além disso, vamos investir na educação e no esporte para tirar os nossos jovens das drogas”, ressaltou.

No programa eleitoral, Ricardo Nicolau mostrou a realidade vivida pela comerciante Raimunda Silva, que sofre com a violência todos os dias no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

Com o comércio cheio de grades, ela conta sobre o medo que a criminalidade impõe aos moradores da área.

“A gente fica preso e o bandido solto. Eu preciso de um governador que olhe pela gente e cuide da nossa cidade, que não fique só metendo a mão”, disse a comerciante ao candidato.

Propostas

Para conter a onda de violência que assola o Amazonas, Ricardo Nicolau propõe usar a tecnologia como uma das principais ferramentas de combate ao crime, valorizando os policiais e agentes da segurança pública, aliando policiamento ostensivo com ações sociais.

“Para melhorar a eficiência da malha de segurança do Estado é preciso investir em tecnologia, inteligência, valorização dos agentes e contratação por concurso de novos policiais. Nossa Polícia Civil será fortalecida com equipamentos, estrutura, serviços especializados e policiais preparados. Segurança também se faz com política social; com investimento em educação e no esporte para os jovens; na melhoria da iluminação pública. E tudo isso será feito em parceria com os municípios “, enfatiza.

Assessoria de Comunicação – Ricardo Nicolau

Foto: Marcelo Cadilhe