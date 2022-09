Estação de ônibus do São Jorge será interditada para reparos no pavimento

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), fará reparos no pavimento da plataforma da Estação São Jorge (E1), no sentido bairro/Centro, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, a partir do dia 16 até 20/9, às 20h.

“Tendo em vista a manutenção do pavimento da avenida Constantino Nery, em frente da Estação São Jorge, a plataforma será interditada até o dia 20 de setembro. Desta forma, os usuários que utilizam esta plataforma, deverão utilizar as plataformas da Arena da Amazônia, Olímpico Clube, T1 e a plataforma em frente ao Millenium Shopping para chegar até o Centro”, informou o vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico.

Cerca de 23 linhas de ônibus utilizam a Estação São Jorge para realizar a integração de passageiros que poderá ser feita nas demais estações da avenida Constantino Nery. No sentido Centro/bairro, o fluxo não será afetado.

Os usuários que utilizam a linha 019 em direção ao Centro, poderão utilizar também a linha 121, que seguirá o mesmo itinerário em direção à área central da cidade.

O IMMU reforça que fiscais de transportes e agentes de trânsito estarão realizando rondas para monitorar o trânsito no local e orientar os motoristas de ônibus.