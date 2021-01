Polícia encontrar S-10 pegando fogo no Tarumã

MANAUS – Uma picape S-10, de placa QZR0I18, foi encontrada por militares da 20° Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), em chamas na madrugada desta sexta-feira, (29), na Avenida do Turismo, bairro, próximo a Cachoeira Alta, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Os polícias militares acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), onde apagaram as chamas. Até o momento o proprietário do veículo não foi encontrado e não se sabe a motivação do incêndio na picape.

Por Correio da Amazônia