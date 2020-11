Polícia prende duas mulheres com drogas e anabolizantes ilícitos, no Alvorada

MANAUS – Na tarde de terça-feira (24/11), por volta das 17h, policiais civis do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, Alany Reinaldo da Silva, 29, e Lorena Ferreira Sodre, 18, por tráfico de drogas e falsificação de produtos terapêuticos. Com elas, foram encontrados 38 trouxinhas de cocaína e dez frascos de produtos anabolizantes ilícitos. A ação policial ocorreu na rua Mayoruna, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular do 10º DIP, as investigações em torno do caso tiveram início durante diligências realizadas pela equipe da unidade policial, para apurar denúncias acerca do comércio de drogas naquela região da capital. Na ocasião, os agentes identificaram que Lorena estava se comportando de forma suspeita.

“Após procedermos com a abordagem da jovem, encontramos algumas porções de drogas em posse dela. Em seguida, nós nos dirigimos à sua residência, localizada no mesmo prédio onde Alany também mora, e nos deparamos com um total de 38 trouxinhas de cocaína com a dupla. Ainda no decorrer da vistoria no prédio, achamos cerca de dez frascos de anabolizantes ilícitos, que seriam comercializados por Alany”, explicou o delegado Denis.

Segundo a autoridade policial, um dos anabolizantes possui uma advertência informando que o seu uso é somente para fins veterinários. Diante dos fatos, as duas mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas à sede do 10º DIP.

Procedimentos – A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, Alany também responderá por falsificação de produtos terapêuticos. Após os trâmites na unidade policial, elas serão encaminhadas para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.