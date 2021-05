Polícia prende dupla que iria assaltar ônibus da linha 418 na Ceasa

MANAUS – Os policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em desdobramento da Operação “Catraca”, prenderam, na manhã desta quinta-feira (27), um homem de 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

As equipes das VTRs 6421 e 6422 abordaram o ônibus da linha 418 por volta das 10h, enquanto o veículo seguia itinerário na BR-319, na Comunidade Vila da Felicidade, próximo ao Porto da Ceasa. Os policiais encontraram com um dos passageiros, dentro da bolsa que ele carregava, uma arma de fogo de fabricação caseira, de calibre 36, contendo uma munição intacta do mesmo calibre, além de uma arma branca do tipo faca.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde deve ficar à disposição da justiça.

A Operação “Catraca” é uma ação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) que abrange toda a capital amazonense e tem como objetivo reprimir roubos e furtos no interior dos coletivos.