Polícia prende “Menor Sheik”, apontado como conselheiro do CV na zona Sul de Manaus

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (22), Valdeilson de Souza Golvin, conhecido como “Menor Sheik”. Ele é apontado como conselheiro do Comando Vermelho (CV) na zona Sul de Manaus, responsável por coordenar ações da facção na região.





De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, Valdeilson foi preso no momento em que deixava a Maternidade Moura Tapajóz, na Avenida Brasil, bairro Compensa, após acompanhar a esposa em uma consulta médica.

Durante a operação, realizada com apoio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (Decatur), foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra o investigado, pelos crimes de organização criminosa e roubo majorado.

Esquema de roubos

As investigações apontam que o suspeito autorizava e financiava roubos de cordões de ouro no Centro de Manaus. Segundo a polícia, ele participava diretamente da divisão dos lucros e também atuava na prática dos crimes.

“O tráfico de drogas não se restringe apenas à venda de entorpecentes. Há uma ramificação para outras atividades criminosas, como os roubos e assaltos. O investigado tinha papel central nessa articulação”, explicou o delegado Marcelo Martins.

Reconhecimento no crime organizado

Ainda conforme a Polícia Civil, vídeos coletados durante a investigação mostram traficantes do Rio de Janeiro enviando saudações a Menor Sheik, em razão da posição que ele ocupava dentro da facção criminosa. Outro material em vídeo registrou queima de fogos de artifício em comemoração ao aniversário do investigado, celebrada por integrantes da organização.

Valdeilson foi conduzido ao 24º DIP, onde passou pelos procedimentos cabíveis, e permanecerá à disposição da Justiça.

Por Correio da Amazônia