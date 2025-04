Polícia prende professor que estuprou 5 alunas no interior do Amazonas

A Polícia Civil de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus), e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), apresentou, nesta segunda-feira (14), a prisão do professor Claudeci Amaral Maciel, de 59 anos. Ele é investigado por estupro de vulnerável praticado contra alunas de uma escola municipal. O suspeito foi preso na quinta-feira (10/04), com o apoio do Conselho Tutelar.





De acordo com o delegado Wellington Lucas Militão, as diligências começaram após um acionamento do Conselho Tutelar informando sobre os casos. Diante disso, os policiais da 71ª DIP iniciaram as investigações e, posteriormente, solicitaram à Justiça a prisão do autor e um mandado de busca e apreensão.

“Com as ordens judiciais decretadas, fomos aos endereços dele e efetuamos sua prisão na escola onde lecionava. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos um notebook, um pendrive e um aparelho celular, que serão encaminhados para perícia”, detalhou o delegado.

“Os materiais apreendidos serão investigados para apurar se há algum conteúdo relacionado à pornografia infantil. O autor agia há um longo período. E pedimos que responsáveis ou alunos, que sofreram qualquer tipo de abuso por parte dele, procurem a delegacia ou o Conselho Tutelar do município para fazer a denúncia. Isso é importante para a investigação e também uma forma de evitar que outras crianças e adolescentes passem pela mesma situação”, afirmou a autoridade policial.

Claudeci Amaral Maciel responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.