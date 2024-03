Polícia prende seis homens e apreende 100 Kg de cocaína e uma aeronave, em Manacapuru

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com o apoio da Companhia de Operações Especiais (COE); prendeu seis homens, apreendeu 100 quilos pasta base de cocaína e uma aeronave, na noite de quarta-feira (06/03), no bairro Ramal do Joel, quilômetro 12, no município de Manacapuru (a 68 quilômetro de Manaus).





Segundo o comandante do 9º BPM, major PM Igor Reis, na terça-feira pela manhã os policiais militares foram informados que uma aeronave estava em uma propriedade do quilômetro 12, da estrada do município de Novo Airão (a 115 quilômetros da capital). No local, havia indícios que uma aeronave, de modelo anfíbio, teria pousado para realizar o carregamento e transporte de drogas.

“Em posse dessas informações, na madrugada de quarta para quinta-feira, no trajeto para o lugar da denúncia onde estaria a aeronave, foram encontrados no ramal os seis suspeitos fazendo o transporte dos entorpecentes. Eles estavam em uma motocicleta Biz e em um veículo modelo Vectra dando apoio”, explicou o comandante do 9º BPM.

Após a prisão do grupo, os policiais militares da COE deram apoio para a entrada na região de mata, onde estava localizada a aeronave. Apreendido o avião, foram feitas as tratativas para levar o veículo pelo rio até o porto de Manacapuru. Esta operação contou com apoio do Instituto Municipal de Engenharia, Fiscalização, Segurança e Educação do Trânsito e Transporte – Imtrans do município.

Ao todo foram apreendidos os 100 quilos de pasta base de cocaína, a aeronave, uma motocicleta e um veículo Vectra. O material apreendido e os seis envolvidos foram levados para a delegacia do município de Manacapuru.

Denúncia

