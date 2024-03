Reforma e ampliação do aeroporto de Fonte Boa alcançam 93% de execução

As obras de reforma e ampliação no aeroporto de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus) avançam, com serviços de terraplanagem e pavimentação já concluídos, com alcance de 93% de execução. A obra acontece por meio de uma parceria entre Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).





O investimento é de R$ 15,8 milhões e contemplam serviços de recuperação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), construção de cerca operacional e implantação de sinalização horizontal.

Nesta etapa, estão em andamento os trabalhos de terraplanagem na área de segurança; terraplanagem e reparos ao longo da cerca operacional; execução de rede de drenagem; instalação dos portões e plantio de grama.

Além de Fonte Boa, outros municípios também recebem obras e serviços de aeroportos, como Lábrea, Novo Aripuanã, Eirunepé, Barcelos e Pauini. A ação faz parte do programa Aero Mais Amazonas e tem o objetivo de ampliar a malha aérea do estado.

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, o investimento em aeroportos é fundamental para o crescimento econômico da região.

“É importante investir em uma infraestrutura cada vez melhor para o setor aeroportuário, tendo em vista que muitos municípios dependem desse serviço para buscarem o desenvolvimento regional. Além disso, inúmeros benefícios advêm desse investimento, que leva melhorias e avanços à população”, destacou o titular.