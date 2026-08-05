SEM TIRAR E NEM POR: Roberto Cidade confirma que ele dará continuidade aos oito anos de gestão Wilson Lima

O candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Roberto Cidade, fez um discurso dando a entender que vai dar continuidade ao modelo de administração do governo Wilson LIma (União Brasil) durante a convenção que oficializou sua candidatura

Acompanhado por Wilson Lima, que se candidata ao Senado, Roberto Cidade (União Brasil) defendeu que o povo mantenha a mesma linha de governo iniciada em 2019 e afirmou que a eleição representa uma escolha para seguir com o atual projeto.





“Mas hoje eu entendo, Wilson, o quanto você foi perseguido, o quanto tentava atrapalhar o seu governo, mas você nunca desistiu e fez as entregas importantes, que nós vamos dar a continuidade para que a gente não volte para o passado, para que a gente avance. E eu preciso ter o Wilson Lima no Senado para ajudar o governo do Estado do Amazonas”, declarou.

A fala chama atenção porque Wilson Lima está no comando do Executivo estadual há quase oito anos. Ao pedir um novo mandato para dar “continuidade” ao governo, Roberto Cidade admite que pretende manter as diretrizes da atual gestão, em vez de apresentar uma proposta de mudança para o Estado.

Em outro trecho do discurso, Cidade voltou a destacar a ideia de continuidade e atribuiu avanços ao governo iniciado em 2019.

“Desde o primeiro dia nós avançamos e temos continuidade. No primeiro dia nós melhoramos a segurança pública, melhoramos aumentando o efetivo e tanto a continuidade do que havia sido feito”, afirmou.

A declaração reforça a estratégia da campanha de associar sua candidatura ao legado de Wilson Lima, que renunciou ao governo na calada da noite na véspera do Domingo de Páscoa.

Além de pedir a continuidade do governo, Roberto Cidade também fez um apelo para que Wilson Lima seja eleito senador, afirmando que deseja contar com o ex-governador em Brasília para auxiliar uma eventual gestão sua no Governo do Amazonas.