Jovem é preso por suspeita de integrar ‘Tribunal do Crime’ em Alvarães

Um homem de 22 anos foi preso na terça-feira (4), suspeito de participar do sequestro e da tortura de um jovem no município de Alvarães, no interior do Amazonas. A Polícia Civil investiga o caso como uma ação ligada ao chamado “Tribunal do Crime”, prática criminosa em que facções julgam e punem pessoas por conta própria.

Segundo as investigações, a vítima foi abordada no bairro Nossa Senhora de Fátima e obrigada a entrar em uma picape Montana preta, onde já estavam outros dois suspeitos. Em seguida, o grupo levou o rapaz até um ramal da estrada que liga Alvarães ao município de Nogueira.





No local, o jovem foi espancado após ser acusado pelos criminosos de ter furtado drogas e dinheiro. Ainda conforme a polícia, as agressões eram determinadas por um suposto mandante, que repassava ordens aos executores por meio de uma ligação telefônica.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu escapar ao aproveitar um momento de distração dos suspeitos. Ela correu para uma área de mata e, pouco tempo depois, foi encontrada por equipes policiais com diversas lesões e sinais de violência pelo corpo.

Durante as buscas na região indicada pela vítima, os policiais apreenderam um cacetete quebrado, além de uma sandália e uma camisa pertencentes ao jovem.

O suspeito preso colaborou com a investigação ao indicar o ponto onde o crime ocorreu. Ele foi encaminhado ao 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permaneceu à disposição da Justiça. Os outros dois envolvidos ainda são procurados, e a Polícia Civil segue investigando para identificar e localizar o suposto mandante da tortura.

Por Correio da Amazônia