Operação ‘Mobilidade Segura’ aplica 158 autuações e remove 16 veículos em Manaus

Com pouco mais de duas semanas de atuação nas ruas da capital amazonense, a operação “Mobilidade Segura”, da Prefeitura de Manaus, realizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com a Guarda Municipal, já abordou aproximadamente 1.165 veículos, resultando em 158 autuações, 16 remoções ao parqueamento e 34 retenções.

Entre os flagrantes mais graves estão motocicletas com chassi adulterado, sem placas e com placas parcialmente encobertas, condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma motocicleta transportando dois passageiros, incluindo uma criança sem capacete, além da recuperação de uma motocicleta com restrição de roubo e da identificação de pessoas com mandado de prisão em aberto, encaminhadas às autoridades competentes. Os resultados reforçam o compromisso da Prefeitura de Manaus em preservar vidas, promover um trânsito mais seguro e retirar de circulação condutores e veículos que representam risco à população.





Em mais uma edição da operação “Mobilidade Segura”, nesta quarta-feira, 5/8, foram abordados mais de 200 condutores e registradas 20 autuações na avenida Itaúba, na zona Leste. Durante a ação, foram fiscalizadas, principalmente, motocicletas, além da verificação da documentação obrigatória, CNH, equipamentos de segurança e condições de circulação dos veículos.

As ações dão sequência ao trabalho desenvolvido na terça-feira (4/8), quando a operação “Mobilidade Segura” ocorreu, simultaneamente, nas avenidas Torquato Tapajós, Constantino Nery e Cosme Ferreira. Ao todo, foram 401 condutores abordados, 36 autuações e cinco veículos removidos por apresentarem irregularidades previstas na legislação de trânsito.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Leda Júnior, reforçou que o principal objetivo da operação é preservar vidas e fortalecer a cultura da responsabilidade no trânsito. “A operação ‘Mobilidade Segura’ reforça a presença das equipes nas ruas para orientar os condutores, identificar irregularidades e retirar de circulação veículos que possam representar riscos à segurança viária. Nosso principal compromisso é preservar vidas e promover um trânsito mais seguro para todos”, destacou.

Quem passou pela fiscalização também reconheceu a importância da iniciativa. O condutor Robson Júnior elogiou a atuação das equipes. “A operação foi muito importante, porque mostra que as equipes estão trabalhando e reforçando a segurança de todos. Existem muitas pessoas negligentes que passam por aqui em alta velocidade, então esse trabalho ajuda muito. Eu também fui abordado, mas considero a iniciativa excelente. Minha motocicleta está toda regular, graças a Deus. É continuar esse trabalho e seguir em frente”, afirmou.

Realizada pelas equipes das áreas de Trânsito e Transporte do IMMU, com apoio da Guarda Municipal de Manaus, a operação “Mobilidade Segura” continuará percorrendo todas as zonas da cidade, reforçando a fiscalização e a orientação aos condutores para construir um trânsito cada vez mais seguro, organizado e responsável.