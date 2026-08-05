Prefeitura de Apuí tem 15 dias para corrigir falhas na educação e alimentação escolar

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à prefeitura de Apuí e à Secretaria Municipal de Educação (Semed) a adoção de medidas urgentes para corrigir falhas no atendimento educacional e na alimentação escolar de comunidades indígenas, ribeirinhas e tradicionais do município.

A recomendação aponta problemas como falta de professores e merendeiras, ausência de estrutura e materiais didáticos, interrupção de aulas e atraso na chamada pública para compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. Segundo o MPF, as falhas violam o direito dos estudantes a uma educação diferenciada, com respeito às suas culturas e territórios.





Entre as medidas, o órgão determinou a contratação emergencial de profissionais para a escola da aldeia Krishmaibā, na comunidade Sucunduri, a entrega de materiais básicos e a retomada das atividades escolares em comunidades com aulas suspensas.

O município também deverá realizar levantamento da produção local e lançar chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para aquisição de alimentos da agricultura familiar indígena e ribeirinha até 10 de agosto de 2026.

A prefeitura e a Semed têm 15 dias para apresentar ao MPF um relatório com as providências adotadas. O descumprimento poderá resultar em medidas judiciais e extrajudiciais.

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