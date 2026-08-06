Irmão cassado, condenado e foragido de Flávio Bolsonaro, continua instigando Trump a atacar o Brasil e prender Lula

Em “alerta à comunidade internacional”, gravado em vídeo em inglês, o deputado cassado e foragido do Brasil, Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a incitar o governo Donald Trump contra Lula e o sistema eleitoral brasileiro, sinalizando que tenta um golpe com patrocínio dos EUA caso as pesquisas se confirmem e o irmão Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saia derrotado na disputa presidencial de outubro.

Na publicação na rede X no fim da manhã desta quinta-feira ((6), o filho “02” do presidiário por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro (PL) diz que “Lula está seguindo os passos de Maduro”, em relação ao ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro sequestrado em uma ação sigilosa de militares do governo Trump sob acusação nunca provada de liderar “narcoterroristas”.





Conspiração contra o Brasil

Na declaração, o irmão foragido de Flávio Bolsonaro cria uma teoria da conspiração que envolve a Rússia e pede para Trump dar ao Brasil o mesmo destino da Venezuela, que foi invadida por militares dos EUA para sequestrar Maduro, que está preso nos EUA.

No vídeo, Eduardo fala sobre os vistos negados pelo governo brasileiro aos diplomatas Riley M. Barnes e Samuel Samson, do Departamento de Estado dos EUA, que viriam ao Brasil para atacar as urnas eletrônicas.

Mentiras do filho 02 do presidiário

Eduardo mente ao dizer que os dois funcionários de Trump visitariam o Brasil “para fazer perguntas sobre o nosso processo eleitoral. Isso é uma rotina”.

Em seguida, ele incita Trump e aliados ao falar sobre a cooperação entre Brasil e Rússia na área da Defesa.

Em seguida, Eduardo cria uma teoria da conspiração e diz que “o que realmente está em risco é que a comunidade internacional, pela primeira vez, possa não reconhecer uma eleição brasileira”, incitando um golpe apoiado pelos EUA.

Apátrida

O 02 foi mais além nas suas mentiras, disse sem provar absolutamente nada. Com discurso golpista de um apátrida, foi às redes sociais para dizer que o Brasil é um problema não apenas para os Estados Unidos, mas também para a Argentina. Ao concluir sua fala contra as instituições brasileira o filho do presidiário golpista incitou a prisão de Lula.

Com informações da MSN