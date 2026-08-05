EXCLUSIVO: dinheiro da alimentação de Policiais Militares foi desviado para a compra de viaturas da Rocam

Roberto Cidade retira R$ 2,5 milhões da refeição dos policiais para reforçar frota da SSP-AM

O governador Roberto Cidade (União Brasil) e candidato a governador do Amazonas, assinou o Decreto nº 54.845 retirando R$ 4,13 milhões de combate ao crime organizado, facções e corrupção e mais R$ 2,58 milhões da verba destinada à alimentação dos policiais para turbinar o orçamento voltado ao fortalecimento da frota de veículos da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

O decreto viabilizou a suplementação de R$ 9.524.077,29 para a rubrica de “Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública” (Ação 1216).

Sem dinheiro para alimentação

No entanto, para garantir os recursos aos veículos, o Roberto Cidade efetuou a anulação de R$ 2.583.174,80 da ação de “Operacionalização do Serviço de Alimentação” (Ação 2204), verba carimbada para garantir a refeição dos agentes que atuam diariamente no policiamento ostensivo e nas operações de campo.

Pedalada fiscal

A manobra orçamentária, conhecida como pedalada fiscal, também desidratou outras áreas vitais do setor. Do total remanejado para a frota, a gestão estadual retirou R$ 4,13 milhões do combate ao crime organizado, narcotráfico e corrupção, além de cortar R$ 2,06 milhões da emissão da Carteira de Identidade Nacional e R$ 737 mil do custeio operacional das unidades policiais.

Com a assinatura do secretário de Estado da Fazenda, Dario José Braga Paim, a medida levanta questionamentos sobre a inversão de prioridades na pasta, ao retirar verbas essenciais para a manutenção básica das tropas em serviço ativo para priorizar despesas com frotas de veículos.

Veja decreto (pedalada):



