Polícia recupera celulares e apreende motos após criminosos realizarem assalto

MANAUS – Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na manhã de quinta-feira (11), duas motocicletas oriundas de roubo e aparelhos celulares, na zona leste de Manaus.

A apreensão ocorreu por volta das 7h, quando a equipe da viatura 7103, em patrulhamento de rotina, foi informada por motoristas de aplicativo de um roubo realizado no bairro Lírio do Vale. Os motoristas estavam rastreando, em tempo real, um celular que havia sido roubado.

Quando os policiais se aproximaram do endereço indicado no rastreamento, no beco São Francisco, no bairro São José Operário, os indivíduos que estavam de posse do aparelho avistaram a viatura e fugiram a pé, no sentido rua Bom Intento, abandonando duas motocicletas, duas bolsas de cor preta, os aparelhos celulares e outros pertences das vítimas.

Ao consultar, via Serviço de Comunicação de Operações Policiais Militares (Secopom), os dados de uma das motos, modelo XRE 300, de cor branca e placa QZS 8J17, a equipe policial verificou que na verdade a placa pertencia a uma CB 250 Twister, cor amarela. Já a segunda motocicleta, Honda CG 160 Fan, tinha a placa JWV 2181, que porém pertencia a uma Biz 100, cor preta. Com isso foi constatado que as duas motos estavam com placas frias.

Os veículos e os materiais recuperados foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As investigações continuam para identificar os suspeitos que fugiram do local.