Polo digital de Manaus terá consultoria

Considerado um salto importante para a Economia 4.0 em Manaus, a implantação do Polo Digital de Manaus avançou em mais uma etapa com a contratação de uma consultoria em cenários estratégicos. O contrato foi assinado nesta quarta-feira, 22, pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o empresário Cláudio Marinho, diretor da Porto Marinho, empresa responsável pelo sucesso do Porto Digital, em Recife (PE), modelo de parque tecnológico e ambientes de inovação que inspirou a Prefeitura de Manaus na estratégia de fortalecimento e estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento tecnológico.

“A opção de fazer o polo tecnológico é irreversível e nós temos que trabalhar juntos. Estamos cumprindo as etapas fazendo, inclusive, ajustes na legislação fiscal para incentivar as empresas que contratarem os serviços do Polo Digital de Manaus”, destacou o prefeito.

Com a contratação, a Prefeitura de Manaus completa o tripé de ações para criação de um ambiente de novos negócios em Manaus, com economia baseada a partir de empresas de startups e inovação. “O Polo Digital é o complemento necessário para o futuro do Polo Industrial de Manaus. Existe uma base instalada fantástica e é necessário que haja uma migração para a indústria digital. Manaus tem uma vantagem importante que é a possibilidade de investimento na indústria digital, a partir da Lei de Informática, que outras capitais não têm. Então, esse fator diferencial tem que ser aproveitado ao máximo, essa vantagem”, explicou o consultor Cláudio Marinho.