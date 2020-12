Ponta Negra segue interditada até 31 de dezembro

Com a proximidade das festas de fim de ano, a praia de Ponta Negra teve os pontos de isolamento reforçados pela Prefeitura de Manaus. Como já anunciado antes, o local segue interditado até o dia 31 de dezembro.

A tradicional comemoração da festa de réveillon está cancelada em 2020 por causa da pandemia de Covid-19.

A praia de Ponta Negra foi interditada pela primeira vez em março, quando os primeiros casos da Covid-19 foram confirmados em Manaus. Foi reaberta em julho, quando houve uma baixa nos números de casos da doença, mas em setembro, com nova alta, o espaço voltou a ser interditado.

Os oito pontos de acesso à praia da Ponta Negra estão isolados e guardas municipais seguem atuando no local, orientando os frequentadores. Com a interdição, a prefeitura pretende evitar aglomerações e impedir a transmissão do novo coronavírus.

Sem ônibus extra

Conforme o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), linhas de ônibus com destino ao bairro de Ponta Negra continuam sem acréscimo de frota nos finais de semana, para evitar a ida de pessoas ao balneário. No entanto, as linhas continuam operando normalmente no local, para manter o atendimento dos que residem e trabalham nas imediações.

