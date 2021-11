População segue com queixas da Prefeita de Presidente Figueiredo

Com quase um ano de mandato, a prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, não tem agradado em nada a população. A insatisfação é geral e tem sido motivada por problemas como ruas esburacadas, falta de energia elétrica e de água, entre outros problemas.

Os moradores também relatam que em menos de um ano na prefeitura, Patrícia se preocupou apenas em enriquecer a família e amigos. A prefeita tem construído prédios e favorecendo alguns amigos em processos licitatórios.

“A cidade está acabada, cheia de buracos e a prefeita Patrícia preocupada apenas com o próprio bolso, da família e dos amigos. Até agora, ela não fez nada que beneficiasse a população”, afirmou uma moradora.

Ainda de acordo com ela, Patrícia decretou estado de calamidade pública em Presidente Figueiredo ainda no mês de outubro. O decreto deve se estender até janeiro do próximo ano.

“Tudo isso com o único objetivo de garantir o 15º salário e não para beneficiar o povo que a elegeu e confiou em suas propostas para melhorar Presidente Figueiredo”, disse outro morador.

Repasses financeiros

De acordo com dados do Portal do Tesouro Nacional, Presidente Figueiredo já recebeu este ano R$ 35.066.705,96. Este montante é o acumulado até 20 de setembro deste ano.

Do total recebido, R$ 14.396.659,60 são correspondentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). De royalties de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, Presidente Figueiredo acumula pouco mais de R$ 5,3 milhões.

“É muito dinheiro que a prefeitura recebe e, mesmo assim, a prefeita Patrícia não investe em melhorias para Presidente Figueiredo. É preciso que o povo tire a venda dos olhos e comece a perceber que essa gestão está prejudicando nossa cidade”, disse um morador.