Povos originários têm importância diante das mudanças climáticas

Para os povos indígenas, a terra é mais do que solo, é vida. Inspirado nessa relação de profundo respeito, sintonia e convivência harmônica entre os povos originários e a natureza, o Ministério Público Federal (MPF) lançou a campanha Povos que escutam a terra. MPF: protetor dos direitos indígenas.





A iniciativa destaca a importância dos povos originários e do seu modo de vida tradicional para a preservação do meio ambiente e para o enfrentamento das mudanças climáticas. Mostra também como as comunidades indígenas sentem, de forma mais imediata, as consequências das alterações do clima, como a seca, as ondas de calor, as queimadas, a disseminação de doenças e o risco à segurança alimentar.

Os temas serão abordados em ações de comunicação, eventos, reuniões e encontros com lideranças e comunidades indígenas ao longo de todo o mês, em mais uma edição do Abril Indígena. Realizada pelo MPF anualmente, a mobilização busca dar visibilidade aos direitos dos povos originários brasileiros e fomentar ações internas e externas para a proteção dessas garantias.

Os territórios indígenas protegem 13% do território nacional e são fundamentais para a conservação da biodiversidade. Na Amazônia, as terras indígenas funcionam como verdadeiras barreiras contra o desmatamento, um dos principais fatores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Sozinhas, elas são responsáveis pela preservação de mais de 137,2 milhões de campos de futebol.

Pesquisa publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ratifica a eficiência da proteção de terras indígenas para a conservação da natureza. O estudo analisou a cobertura florestal de 129 territórios da Mata Atlântica, de 1985 a 2019, e concluiu que a cobertura do bioma teve aumento de 0,77% ao ano nas terras formalmente demarcadas.